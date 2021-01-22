Son dakika… Çavuşoğlu açıkladı! Yunanistan’la görüşmeler başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. İlk olarak NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Çavuşoğlu ve Michel'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede AB-Türkiye ilişkileri ele alındı.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

* AB ile Türkiye arasında yeni bir yol haritası belirlenmesi üzerinde mutabık kaldık. Vize serbestisi AB'nin sözü, mutlaka hayata geçmeli.

* Yunanistan ile istikşafi görüşmeleri Pazartesi başlatıyoruz.

* Somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık.

* AB'nin de kararlı olması gerekiyor. Tüm muhataplarımla pozitif yaklaşım ve ilişkileri daha da geliştirme konusunda kararlılık gördüm. Umarım somut adımlarla bu süreci kalıcı hale getiririz.

* Ege’de karasuları konusunda Türkiye’nin tavrı değişmemiştir.

* Kıbrıs görüşmelerine her iki tarafın da katılmasını istiyoruz. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Ne kendi hakkımızı yeriz, ne de başkasının hakkını yediririz.(İHA)

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