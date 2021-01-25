Son dakika… Coronada vaka sayısı 100 milyonu geçti

Geçtiğimiz yıl Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsünde bir eşik daha aşıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 100 milyonu aştı. Toplamda 2 milyon 150 bine yakın insanın öldüğü salgında halen 26 milyona yakın aktif corona virüsü hastası bulunuyor.

ABD İLK SIRADA BULUNUYOR

Salgında sıralamanın başını ise ABD çekiyor. 25 milyon 734 bin 159 vakanın bulunduğu ülkede şimdiye kadar 429 bin 758 kişi yaşamını yitirdi. ABD’yi 10 milyon 677 bin 710 vakayla Hindistan takip ediyor. Ülkede coronadan vefat eden toplam kişi sayısı ise 153 bin 624.

Brezilya da coronadan en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyona yaklaşırken 217 bin 133 kişi de coronadan hayatını kaybetti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 25 Ocak COVID-19 hasta tablosuna göre toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247'ye yükseldi. Türkiye’de hayatını kaybeden kişi sayısı ise 25 bin 210. Öte yandan Türkiye’de bin 808 de ağır hasta bulunuyor. Türkiye vaka sayısıyla dünyada 9. sırada yer alıyor.

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