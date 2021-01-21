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Son dakika… Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın

Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü'nün tesislerinde yangın çıktı. İsmini vermeden Reuters'a konuşan bir kaynak, yangının aşı üretim bölümünü etkilemediğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:07, 21/01/2021
Haberler Dünya

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut aşılarda. Pek çok aşı düzenleyici kurumlardan onay alarak uygulanmaya başlansa da, üretim kapasiteleri nedeniyle yeterli sayılara ulaşmak mümkün olmuyor.

Bu sorunlar devam ederken, Hindistan’dan endişe verici bir haber geldi. Hem ülkenin hem de dünyanın en büyük aşı üreticisi olan ‘Hindistan Serum Enstitüsü’nde (SII) yangın çıktı. Pune şehrindeki tesislerde çıkan yangın sonrası, çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye yönlendirildiği açıklandı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu haberde, ismini vermeyen SII’ya yakın bir kaynak aşı üretim bölümünün yangından etkilenmediğini öne sürdü. SII yetkililerinden yangının çıkış sebebi ya da oluşan hasara yönelik bir açıklama yapılmadı.

OXFORD’UN AŞISINI ÜRETİYOR

Hindistan Serum Enstitüsü, İngiltere’yle varılan anlaşma neticesinde Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıyı üretme iznini almıştı. Kurum, düşük gelirli ülkeler için de aşı üretiyordu.

Enstitünün ABD’li Novavax şirketinin aşısı için de kısa süre içinde üretim onayı alması bekleniyor.

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Hindistan son dakika yangın
Yayınlanma Tarihi:13:43,