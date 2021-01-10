Son dakika… Endonezya’da düşen uçağa ulaşıldı

Endonezya’da dün 62 yolcu ve mürettebatıyla kalkıştan çok kısa bir süre sonra düşen Sriwijaya Air’e ait yolcu uçağına ulaşıldı…

Başkent Cakarta’nın açıklarında denize düşen Boeing 737-500 tipi uçağa ulaşıldığını açıklayan yetkililer uçaktan cansız bedenlerin çıkarıldığını duyurdu.

Pontianak kentine gitmek üzere havalanan uçak kalkıştan sadece 4 dakika sonra radardan kaybolmuş ve düşmüştü. 2018 yılında 189 yolcu taşıyan Lion Air’e ait uçağın düşmesinden beri en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçen olayla ilgili açıklama yapan yetkililer donanmanın ve balıkçıların arama kurtarma çalışmalarına katkı yaptığını duyurdu.

FIRTINA UYARISI YAPILDI

Arama ekipleri uçağın yakıt tankının parçalarına, lastik parçalarına ve insanların cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Araştırmayı yürüten POLAIR’in direktörü Muhammed Yasin, “Odaklandığımız nokta Laki ve Lancang adaları. Buralarda denizin derinliği 20-23 metre. Su altında çalışmalar sürüyor” açıklamasını yaptı.

Fakat meteoroloji, bölgede sağanak yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Bu durum bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarını sekteye uğratacak.

ENDONEZYA’DA DURUM KÖTÜ

2003 yılında Cakarta’da kurulan Sriwijaya Airlines ağırlıklı olarak iç hat uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bütçe dostu fiyat politikasıyla tanınan şirket bu zamana kadar dört kaza geçirdi ve bu kazalarda hiç can kaybı yaşanmadı.

2007 yılında Avrupa Birliği Endonezyalı havayolu şirketlerinin çok sık kaza yapmasından dolayı bu şirketleri yasaklamıştı. Fakat bu yasaklar bazı görüşmeler ve düzeltmeler sonrasında 2018 yılında tamamen kaldırılmıştı.