Son dakika… Ermenistan’da erken seçime muhalefet engeli

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğradıktan sonra Ermenistan’daki kaos ortamı bir türlü dinmiyor.

Ülke içinde ağır eleştirilerin hedefinde olan Başbakan Nikol Paşinyan, tüm baskılara rağmen görevinde kalmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusu bir bildiri yayınlayarak, Paşinyan ve hükümetinin istifasını istemişti.

İSTİFA ETMEDEN OLMAZ



Soğuk duş etkisi yaratan bu talebi ‘darbe girişimi’ olarak nitelendiren Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almak isteyen Paşinyan’a, Cumhurbaşkanı Sarkisyan engel olmuştu.

Ülkede erken seçim ihtimali de gündeme gelirken, bununla ilgili bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Muhalefet cephesi erken seçim ihtimaline kapıyı kapattı. Paşinyan istifa etmeden, erken seçime gitmeyeceklerini ifade etti.