Son dakika… Ermenistan’da göstericiler hükümet binasını bastı

Azerbaycan ile Dağlık Karabağ üzerinden savaşan ve büyük bir mağlubiyet alarak toprak kaybeden Ermenistan’da sular durulmuyor…

Tepkilere rağmen ayladır koltuğunu bırakmayan Başbakan Nikol Paşinyan’a geçen hafta çağrıda bulunan Ermenistan ordusu, Paşinyan’ın istifa etmesini istemişti.

Fakat bu çağrılara yanıt vermeyen Paşinyan, halkı sokağa çağırarak destek toplamıştı.

Bugün ise Rus haber ajansı RIA, göstericilerin hükümet binasına girdiğini ve eylem yaptığını duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın RIA’dan alarak uluslararası kamuoyuna “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği olayın sabah saatlerinde başkent Erivan’da meydana geldiği belirtildi.

Göstericilerin Paşinyan’ın istifasını istediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim patlamıştı… Taraflar birbirini bölgeye saldırmakla suçlarken, yaşanan gerilimi masa başında çözmek için uluslararası çaba sarf edildi.

Fakat taraflar masaya oturmasına rağmen çatışma ve ölüm devam etti. Ermenistan ordusu, başta Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok yerleşim birimine saldırdı.



27 Eylül sabahı başlayan çatışmalar aralıklı olarak devam ederken şu ana kadar yaşanan gerilimde yaklaşık 140 sivil yaşamını yitirirken binlerce insan da yaralandı.

Yetkililer yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerin sayısını açıklamazken bunun da 5 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

2020 yılının kasım ayında taraflar anlaşma için masaya oturmuştu. Putin'in arabuluculuğundaki anlaşmada Aliyev ve Paşinyan'ın imzaları ile birlikte tansiyon düşmüştü.

ANLAŞMADA ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETTİ

9 maddelik anlaşmayla birlikte Ermenistan´ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Aliyev, 27 Eylül'den bu yana 300 yerleşim yerinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını söylemişti.

Aliyev, anlaşma detayları kapsamında Ağdam bölgesinin 20 Kasım´a kadar, Kelbecer’in 15 Kasım, Laçın’ın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verileceğini ifade etmişti.

GERİLİMİN SEBEBİ ERMENİ İŞGALİ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990’ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

DETAYLAR GELİYOR…

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