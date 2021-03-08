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Son dakika… Esad ve eşi corona virüsüne yakalandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın corona virüsüne yakalandıkları duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:35, 08/03/2021
HaberlerDünya
Son dakika… Esad ve eşi corona virüsüne yakalandı

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de hastalığa yakalanmaya devam ediyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın corona virüsüne yakalandıkları duyuruldu. Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, hafif semptomlar gösteren çifte test uygulandığı ve sonuçların pozitif çıktığı belirtildi.

Esma ve Beşar Esad.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen Esad çiftinin, evlerinden çalışmaya devam edecekleri aktarıldı.

Esma Esad 2018’de kanser tedavisi görmüştü.

Worldometers’ın verilerine göre Suriye’de salgın başından bu yana 15 bin vaka resmi kayıtlara geçerken, 1063 kişi de hayatını kaybetti.

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Yayınlanma Tarihi:15:24,