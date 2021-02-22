Son dakika… Fas Türkiye’yle olan uçuşları durdurdu

Fas, corona virüsü salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında Türkiye ve bazı ülkelere uçuşları durdurma kararı aldı.

“15 GÜN SÜREYLE DURDURULDU”

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

* Fas Hükümeti, Covid-19 salgınıyla mücadele önlemleri ve Fas Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği kriterler kapsamında, diğer bazı ülkelerle birlikte Türkiye'yle olan uçuşları ve yolcu girişlerini bugün (22 Şubat) saat 24:00 itibariyle 15 gün süreyle durdurma kararı almıştır.

* Konuya ilişkin olabilecek gelişmeler Büyükelçiliğimizce paylaşılacaktır.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 22 Şubat corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 623 hastayla birlikte 8 bin 104 yeni vaka tespit edilirken 78 kişi hayatını kaybetti.

Düne göre yeni vaka sayısı, hastalardaki zatürre oranı, hastane doluluk oranları ve ağır hasta sayısında artış yaşandı.