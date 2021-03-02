Son dakika… Güney Sudan’da yolcu uçağı düştü

Yerel bir yetkili, Jonglei eyaletinde bulunan Uror bölgesinde bir yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü açıkladı. Yetkili, yolcu uçağında bulunan 2 pilot da dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

South Supreme Havayollarına ait HK-4274 numaralı uçağın bölgedeki iş insanları tarafından kiraladığı ve Yuai kasabasına gitmek üzere havalandığı belirtildi.

Kazanın nedeni henüz belli olmazken, South Supreme Havayolları Genel Müdürü A. Duang Ayii, “Henüz ne olduğunu, neden kaynaklandığını bilmiyoruz” ifadesini kullandı.

Güney Sudan, son yıllarda sık sık uzak kazalarıyla gündeme geliyor. Ağustos 2020’de Juba Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan bir uçağın bölgedeki bir çiftliğe çarpması nedeniyle 8 kişi ölmüştü.

2018’de ise küçük bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmişti. 2015 yılında ise Antonov tipi bir yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 36 kişi can vermişti.