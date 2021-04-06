Son dakika… İngiltere’de corona aşısı olan 7 kişi ölmüştü! Denemeler askıya alındı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) İngiliz basınına yaptığı yazılı açıklamada, son verilerin ışığında İngiltere'de 7 kişinin AstraZeneca aşısı olduktan sonra oluşan kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybettiği doğrulanmıştı.

Kurum, 9 Aralık 2020 ile 21 Mart 2021 aralığını kapsayan raporda aşılanan 18 milyon kişiden 30'unda kan pıhtısı yan etkisi görüldüğünü ve bunlardan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

ÇOCUKLARDA DENEMELER ASKIYA ALINDI

Bu gelişmelerin ardından İngiltere’den kritik bir açıklama geldi. Ülkede Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklar üzerinde denenmesinin askıya alındığı duyuruldu.

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