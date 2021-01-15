Son dakika… İngiltere’ye girişlerde negatif test zorunluluğu getiriliyor

Yeni uygulamalar kapsamında, İngiltere’ye ülke dışından gelen herkesin 10 gün boyunca kendini karantinaya alması gerekiyor. İsteyenler, karantinalarının beşinci gününde ücret karşılığı test yaptırarak sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını da sonlandırabiliyor.

Ayrıca, seyahatten en geç 72 saat içinde yapılmış negatif corona virüsü testi sonucunun seyahat öncesinde ibraz edilmesi de zorunlu hale getirildi.

“EK ÖNLEMLER ALMAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Johnson, kararın yeni COVID türlerin yarattığı tehlikeye karşı koruma amaçlı olduğunu ifade etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “Nüfusu korumak için her gün yeni adımlar attığımız bu dönemde böylesine ek önlemler almak hayati önem taşıyor” diyen Johnson açıklamasında, sınırlarda güvenliği artırıcı önlemler alınacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere, Brezilya’da tespit edilen yeni tür COVID nedeniyle Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere Güney Amerika ülkeleri ile Portekiz’den de uçuşları durdurmuştu.

İngiltere ve İrlanda vatandaşları ile oturum sahibi yabancıların seyahat edebileceği, ancak İngiltere’ye varınca 10 günlük karantinaya girmeleri gerektiği belirtildi.

İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni corona virüsü varyantları nedeniyle birçok ülke de bu ülkelere karşı seyahat yasağı başlatmıştı.

1280 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere’de son 24 saatte 55 bin 761 kişide daha corona virüsü (COVID-19) tespit edildiği, bin 280 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 316 bin 19’a yükseldi.

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