Son dakika… Japonya’da coronanın mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’nün Cenevre’deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, yeni tip corona virüsünün mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün varlığına ilişkin Japonya’nın kendilerini bilgilendirdiğini belirtti.

DSÖ’nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ghebreyesus, “Virüs ne kadar çok yayılırsa virüste yeni değişiklik şansı da o kadar yüksek oluyor. En dikkati çeken ise virüsün bazı türlerinin bulaşabilirliğinin artıyor görünmesidir” ifadelerini kullandı.

“OLDUKÇA SORUNLU BİR DURUM”

Hafta sonu DSÖ’nün Japonya tarafından virüsün yeni türü hakkında bilgilendirildiğini açıklayan Ghebreyesus, “Bu durum, vakalarda ve hastaneye yatışlarda artışa neden olabilir. Sağlık çalışanları ve zaten kırılma noktasına yakın hastaneler için oldukça sorunlu bir durum” şeklinde konuştu.

İNGİLTERE’DE DE TESPİT EDİLMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 19 Aralık’ta başkent Londra dahil ülkenin güneydoğusunda son dönemdeki vaka artışlarının mutasyon geçirmiş yeni corona virüsü türünden kaynaklandığını açıklamıştı.

Johnson, eldeki ilk verilere göre tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70’e varan oranlarda daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

İlginizi Çekebilir Kabine toplantısı sonrası Erdoğan'dan corona virüsü yasakları ve aşı açıklaması