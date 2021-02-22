Son dakika… Johnson tarih verdi! Kısıtlamalar kalkıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs kısıtlamalarının 8 Mart’tan itibaren dört aşamada kaldırılmasının planlandığını açıkladı.

Başbakan Johnson’un açıkladığı plana göre İngiltere’de söz konusu tarihden bütün okullar açılacak, iki kişi açık havada buluşabilecek. 29 Mart’tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla altı kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek.

12 Nisan’dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek; berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerler açılabilecek. Bu tarihten itibaren altı kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak.

Üçüncü aşama ise eğer vaka sayıları istendiği gibi düşüş gösterdiği takdirde 17 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlere ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Büyük ihtimalle stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilecek.

Bu noktaya kadar işler istenildiği gibi giderse 21 Haziran’da dördüncü ve son aşamaya geçilecek. Bu dönemde altı kişilik buluşmalar 30 kişiye çıkabilecek. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.

DÖRT KRİTERE BAKILACAK

Hükümet her bir aşamadan diğerine geçmeden önce dört kritere bakarak geçiş kararını onaylayacak. Bu kriterler;

Corona virüs aşılama takviminin planlandığı gibi işlemesi

Aşıların ölümler ve ağır hastalıkları yeterince azalttığının görülmesi

Bulaş hızının hastaneleri zorlayacak düzeyde olmaması

Virüsün yeni varyantlarında, sınırlamaların kaldırılmasını engelleyecek yeni özellikler görülmemesi

Başbakan Johnson’ın yol haritasının parçası olarak İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, aşıların bulaşım oranına etkisine dair verileri de yayımlayacak.

Ülkede şimdiye kadar 17,5 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. Bu kişilerden 334 bini ikinci doz aşılarını da oldu. 50 yaş üzerindeki herkesin 15 Nisan’a kadar, geri kalan nüfusun da Temmuz sonuna kadar aşı olması hedefleniyor. 50 yaş altı grupta aşılamanın hangi kriterlere göre ilerleyeceği konusunda da bu hafta bir açıklama yapılması bekleniyor.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine Avrupa’da en fazla Covid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere’de toplam ölü sayısı 120 bini geçti.