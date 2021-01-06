Son dakika… Julian Assange’ın kefaletle bırakılma talebine ret

İngiltere’nin başkenti Londra’da yargılanan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Davanın dünkü duruşmasında ABD’ye iade edilmesi talebi reddedilen ve adeta bir zafer kazanan Assange’a bugün kötü bir haber geldi. Avukatlarının Assange’ın kefaletle serbest bırakılması talebine mahkeme heyetinden ret kararı geldi.

İSVEÇ ÖRNEĞİNİ VERDİ

Hakim Vanessa Baraitser karara gerekçe olarak, ABD’nin iadeyle ilgili girişimlerinin devam edeceği süreçte Assange’ın kayıplara karışma ve mahkemeden kaçma ihtimalini gösterdi. Hakim Baraitser, bu duruma örnek olarak Assange’ın 2012’de cinsel saldırı suçlamalarıyla İsveç’e iadesi gündemdeyken Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmasını sundu.

‘ABD BAŞKANI AFFETSİN’



Karar sonrası Assange’ın partneri Stella Morris, avukatları ve Wikileaks’in Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson mahkeme çıkışında açıklamalarda bulundu.

Kararın hayal kırıklığı yarattığını belirten Morris, “Julian, başından beri Belmarsh cezaevinde olmamalıydı. Adalet Bakanlığı’nın suçlamalarını geri çekmesini ve ABD Başkanı’nın Julian’ı affetmesini istiyoruz” dedi.

7 YIL ELÇİLİKTE KALDI

Assange’ın kurucusu olduğu Wikileaks, 2010 yılında ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçların da içinde bulunduğu pek çok gizli belgeyi yayınlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı Assange, 2012 yılında İsveç’te hakkında tecavüz iddiaları ortaya atılması sonucu Ekvador’un Londra Büyükelçiliği’ne sığındı. Nisan 2019’da elçilikten çıkarılarak tutuklanan Assange, o tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor.