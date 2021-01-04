Son dakika… Mahkeme kararını verdi: Assange iade edilmeyecek

Dünya medyasının gözü bugün İngiltere’de görülen bir davanın üzerindeydi. Kurucusu olduğu Wikileaks’te yayınladığı belgelerle adını tüm dünyaya duyuran Julian Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili karar nihayet çıktı.

Mahkeme heyeti, 2019 yılından bu yana yargılanan Assange hakkında ABD’ye iade edilmemesi yönünde karara vardı. Assange için iade kararı çıksaydı, ABD’de casusluk yasasını ihlal etme ve hükümet bilgisayarlarına siber saldırı düzenleme suçlarından yargılanacaktı.

TRUMP AFFEDECEKTİ



Julian Assange’ın avukatı, İngiltere’deki dava süreci devam ederken çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Avukat Jennifer Robinson, ABD Başkanı Donald Trump’ın Assange’a, Demokrat Parti içi yazışma ve raporlarının kaynağını açıklaması halinde af teklif ettiğini öne sürmüştü.

7 YIL ELÇİLİKTE KALDI



Assange'ın kurucusu olduğu Wikileaks, 2010 yılında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçların da içinde bulunduğu pek çok gizli belgeyi yayınlamıştı. ABD'nin casuslukla suçladığı Assange, 2012 yılında İsveç'te hakkında tecavüz iddiaları ortaya atılması sonucu Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığındı. Nisan 2019'da elçilikten çıkarılarak tutuklanan Assange, o tarihten bu yana cezaevinde bulunuyordu.