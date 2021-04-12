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Son dakika… Paris’te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Reuters haber ajansı, Fransa'nın başkenti Paris'te bir silahlı saldırı yaşandığını duyurdu. Polis kaynaklarına dayandırılan haberde iki kişinin vurulduğu ve bunlardan birinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırganın motosiklete binerek uzaklaştığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:59, 12/04/2021
HaberlerDünya
Son dakika… Paris’te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa’nın başkenti Paris’teki Henry Dunant Hastanesi önünde gerilimli anlar yaşandı…

Reuters’ın polis kaynaklarına dayandırdığı haberde, hastane önünde öğle saatlerinde bir çatışma yaşandı. Polis kaynakları bir kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

BFM TV, yaptığı haberde yaşamını yitiren kişinin bir erkek ve yaralanan kişinin ise hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kadın olduğunu duyurdu. Saldırgan daha sonra motosiklet ile kaçarken, saldırganın arandığı belirtildi.

Corona virüsü aşısı merkezi olarak da kullanılan hastane önündeki saldırının sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Yayınlanma Tarihi:15:30,