Son dakika… Rusya’dan üçüncü corona virüsü aşısı: CoviVac tescillendi

Corona virüsü dünya genelinde hızla can almayı sürdürürken, salgını bitirmek için başlatılan aşılama kampanyalarından iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği aşılar pek çok ülkede yaygın olarak kullanılırken, kendi aşısını geliştiren ülkelerden Rusya’da sıcak bir gelişme yaşandı.

Ülkede Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği Sputnik V ile Vektör Enstitüsü tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın ardından üçüncü aşıda da başarıya ulaşıldığı duyuruldu. Başbakan Mikhail Mishustin, Chumakov Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen CoviVac aşısının tescillendiğini açıkladı. Mishustin, “Bugün Rusya, dünyada corona virüsüne karşı üç aşısı olan tek ülkedir” ifadelerini kullandı.

2-8 DERECE ARASINDA SAKLAMA



14 gün arayla iki doz halinde uygulanan CoviVac aşısı, 2-8 derece aralığında taşınıp saklanabiliyor. Aşı için geniş ölçekli denemeler önümüzdeki günlerde başlayacak. Halihazırda 18-60 yaş aralığında 200 kişi üzerinde çalışmalar yürütüldü. Etkinlik oranına ilişkin bir veri de paylaşılmadı.

ÖNCE ONAY SONRA TOPLU TESTLER



Geniş çaplı çalışmalardan önce tescil edilen aşı soru işaretleri yaratsa da, ülkenin ilk aşısı Sputnik V için de benzer bir süreç yürütülmüştü. Ağustos 2020’de ülke içinde onaylanan Sputnik V aşısı için eylül aylında geniş ölçekli denemeler başlamıştı. Yüzde 91 koruyuculuğu olduğu belirtilen aşının toplu uygulanmasına Aralık 2020’de başlanmıştı.

YILIN İLK YARISINDA 88 MİLYON DOZ



Başbakan Mishustin, aşıda ilk üretim hedefinin 120 bin doz olduğunu bunun da mart ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi. Chumakov’un aylık 500 bin doz üretim kapasitesine sahip olacağını belirten Mishustin, Rusya’nın bu yılın ilk yarısında 88 milyon doz aşı üreteceğini aktardı. Bu aşıların 83 milyonunu Sputnik V’nin oluşturması bekleniyor.

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