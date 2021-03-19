Son dakika… Rusya’dan yeni Soğuk Savaş açıklaması: En kötüsüne hazırız

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilimde ikinci perde… ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya lideri Vladimir Putin’i seçimlere müdahale etmekle suçlayıp bedelini ödemekle tehdit etmesi ve ‘katil’ olarak nitelemesinin yankıları sürüyor.

Uluslararası basının dikkati bir anda artan tansiyon üzerine iki ülkeye çevrildi. Bugün Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, son duruma ilişkin kritik sözler söyledi.

Reuters’ın son dakika olarak sözlerini aktardığı Peskov, Putin’in Biden’a yaptığı canlı yayın teklifinin hala geçerli olduğunu ve Rusya liderinin istenildiği zaman karşılaşmaya hazır olduğunu belirtti. Peskov, “Putin şuna dikkat çekti, megafon diplomasisi ve iğneleyici sözlerin hiçbir anlamı yok” dedi.

‘HER ZAMAN EN İYİSİNİ UMUYORUZ’



Basın mensuplarının olası bir yeni ‘Soğuk Savaş’ ihtimalini sorduğu Peskov, “Biz her zaman en iyisini umuyoruz. Ancak en kötüsü için de her zaman hazırız. Putin, ilişkilerin devam etmesini arzu ettiğini açıkça söyledi. Ancak Biden’ın bu sözleriyle olmaz” ifadelerini kullandı.

PUTİN: ÇOK UZATMAZDIM

Putin, Biden’ı canlı yayına davet etmesiyle ilgili Peskov’un açıklamalarından kısa süre önce konuşmuştu. Rusya lideri, “Biden'ı tartışmamıza devam etmesi için davet etmek istiyorum, ancak gerçekten canlı olarak yapmamız şartıyla. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor” diye konuştu.

Putin, “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da diyelim ki pazartesi yapmaya hazırım. Amerikan tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Şimdiden Dışişleri Bakanlığı’na ilgili talimatı vereceğim”ifadelerini kullandı.

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