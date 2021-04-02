Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Tayvan’da katliam gibi kaza… Tren raydan çıktı: En az 36 ölü

Tayvan'da bugün feci bir kaza yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı ülkenin doğusunda bir trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini ve 72 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:56, 02/04/2021
HaberlerDünya
Son dakika… Tayvan’da katliam gibi kaza… Tren raydan çıktı: En az 36 ölü

Tayvan itfaiyesinden yapılan açıklamada Taipei’den Taitung’a giden ve birçok turist ile geleneksel bir tatili birleştirerek uzun bir hafta sonu tatili geçirmek için memleketine giden insanları taşıyan tren Hualien kenti yakınlarında raydan çıktı.

Trenin 350 yolcusu olduğu belirtilirken Tayvan medyasında yoğunluk nedeniyle birçok yolcunun ayakta seyahat etmek zorunda kaldığı ve bu yolcuların çarpmanın etkisiyle savrulduğu bilgisi yer aldı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada trenin ilk dört kompartımanından 80 ila 100 arası kişinin kurtarıldığı ancak diğer kompartımanların “zarar gördüğü” ve onlara erişmekte güçlük yaşandığı ifade edildi.

İlginizi ÇekebilirTayvan'da şok olay! Milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattıTayvan'da şok olay! Milletvekilleri birbirine bağırsak fırlattı

 

katliam kaza son dakika Tayvan
Yayınlanma Tarihi:08:28,