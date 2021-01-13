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Son dakika… Temsilciler Meclisi 25. madde tasarısını kabul etti

Temsilciler Meclisi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Trump'ın görevden alınması için 25. maddeyi aktif etmesi çağrısına ilişkin tasarıyı kabul etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:34, 13/01/2021
Haberler Dünya
Son dakika… Temsilciler Meclisi 25. madde tasarısını kabul etti

ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk Başkan olan Donald Trump’la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Görev süresi 20 Ocak’ta dolacak olsa da, 6 Ocak’ta Trump’ın kışkırtmaları sonrası yaşanan Kongre baskını ülkedeki pek çok kesimi tedirgin ediyor.

Trump’ın görevde olduğu her dakikanın bir tehlike unsuru olduğunu savunan Demokratlar, görevden alınması için ilk adımı attı. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 25. maddeyi uygulamasının yolunu açan tasarı onaylandı.

PENCE VE ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Kongre baskını sırasındaki duruşuyla Demokratların da takdirini kazanan Pence ise işi bir ileri boyuta taşımayı reddediyor. Pence, Trump’ın görevden alınması için 25. maddeyi devreye sokmayı düşünmediğini söylemişti.

Trump’ın söz konusu maddeyle görevden alınabilmesi için Pence ve Trump kabinesindeki isimlerin çoğunluğunun, Başkan’ın görevini yürütümediğini duyurması gerekiyor.

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ABD son dakika
Yayınlanma Tarihi:08:04,