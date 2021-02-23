Son dakika… Yunan savaş uçaklarından TCG Çeşme’ye taciz

Bir süre önce istikşafi görüşmelerin tekrar başladığı Ankara-Atina hattında gerilim tekrar tırmanmaya başladı…

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografik ve Oşinografi Daire Başkanlığı’nın geçen hafta yayınladığı Navtex mesajı ile görevine başlayan TCG Çeşme, 18 Şubat ve 2 Mart tarihleri arasında Ege Denizi’nde incelemelerde bulunmak için görevlendirilmişti. Özellikle Limni ve Bozbaba adalarının batısında incelemelerde bulunacağı duyurulan TCG Çeşme araştırma gemisine bugün taciz saldırısı gerçekleşti.

CHAFF FİŞEĞİ ATTILAR

Ege Denizi’nin kuzeyindeki uluslararası sularda hidrografik bilimsel ve teknik araştırmalar gerçekleştirmek üzere görevde bulunan TCG Çeşme araştırma gemisine Yunan savaş jetleri taciz uçuşu gerçekleştirdi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerine bağlı 4 F-16 uçağı Limni Adası batısında TCG Çeşme’ye yaklaştı. Savaş uçaklarından biri TCG Çeşme’ye 2 deniz mili mesafede bir chaff fişeği atarak tacizde bulundu.

DHA’nın “acil” koduyla servis ettiği haberde, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

CHAFF FİŞEĞİ NEDİR?

Savaş uçakları ve helikopterleri tarafından kullanılan “chaff fişeği”nin amacı düşman radar ünitelerini yanıltmaktır. Alüminyum, bakır, fiber ya da plastik ile doldurulmuş olan chaff (şaf) fişeği patladığı zaman havada bir süre asılı kalan metalik bir bulut tabakası oluşturur.

Bu sayede hem radarlar hem de radyo dalgaları gerekli verileri iletemezken saldıran uçak da zarar görmeden kurtulabilir.

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