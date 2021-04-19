Sonunda beklenen görüntü: Corona virüsünü yendiler birbirlerine sarıldılar

Corona virüsü salgınının başladığı günlerden beri çok sıkı önlemler alarak ülkeyi kapatan ve sınırlardan yabancı ziyaretçi geçişini çok sıkı bir şekilde önleyen Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki turizm ve seyahat yeniden başladı.

Aylar sonra gönül rahatlığıyla başka bir ülkeye giden Yeni Zelandalı turistler, Avustralya’daki Sydney Havalimanı’nda arkadaşları ve yakınlarıyla birbirleriyle sonunda kavuştu. Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflarda sosyal mesafe ve maske olmadan gönül rahatlığıyla birbirine sarılan akraba ve arkadaşların görüntüsü uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İki ülke bir süre önce “seyahat balonu” yaratacaklarını ve çok gevşek kurallarla seyahat edilebileceğini açıklamıştı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Adern, Wellington’da yaptığı açıklamada, “Bu seyahat balonu Yeni Zelanda’nın dünya ile tekrar bağ kurması için çok önemli bir adım. Hepimiz şu an çok gururluyuz” dedi.

İKİ ÜLKE DE SINIRLARINI KAPATTI

Sydney Havalimanı’na iniş yapan ilk yolculardan Michelle Rafferty, “Daha önce bu kadar heyecanlandığımı ve bir şeyi bu kadar iple çektiğimi hatırlamıyorum. Aslında pek plan yapmadım çünkü buraya gelip gelemeyeceğimden emin değildim” dedi.

Yeni Zelanda doğumlu yaklaşık 500.000 Avustralya’da yaşarken bu oran Avustralya’nın yaklaşık yüzde 2’lik bir kesimine denk geliyor. Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda bir yılı aşkın bir süredir vatandaşları ve kalıcı oturum izinleri olanlar haricinde insanları sınırından içeri almıyor. Ülkeye diğer ülkelerden giriş yapmak isteyenler kendi cebinden iki haftalık otelde karantinaya girmeleri gerekiyor.

SADECE 26 İNSAN ÖLDÜ

Avustralya’da salgının başladığı günden beri sadece 29.500 vaka tespit edilirken 910 insan da yaşamını yitirdi. Yeni Zelanda’da ise 2200 vaka tespit edilirken 26 insan yaşamını yitirdi.