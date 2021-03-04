Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sosyal medya bu askeri konuşuyor: Denizin ortasındaki kedileri tek tek kurtardı

Tayland donanmasında görevli askerler, balıkçı teknelerinde çıkan yangın nedeniyle batmakta olan teknedeki 4 kediyi kurtardı. Bir askerin denize atlayıp kedileri tek tek sırtına alarak kurtarma botuna taşıdığı anlar sosyal medyada da takdir topladı.

Güncellenme: 11:13, 04/03/2021
HaberlerDünya
Sosyal medya bu askeri konuşuyor: Denizin ortasındaki kedileri tek tek kurtardı

Tayland’da Andaman Denizi’nde 10 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Denize atlayarak kurtulan mürettebatlar, başka tekneler tarafından kurtarıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye sevk edilen Tayland donanması, batmakta olan teknelerin çevresinde petrol sızıntısını kontrol etti.

Bir donanma eri, teknelerden birinde 4 kediyi fark etti. Donanma eri, suya atlayıp kedileri tek tek sırtına koyarak kurtarma botuna taşıdı.

Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı. Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Astsubay Wichit Pukdeelon, “Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm” dedi.

Pukdeelon’un kedileri kurtardığı anlara ait kareler, sosyal medyada da büyük beğeni ve takdir topladı.

İlginizi ÇekebilirYıllardır esaret altında tutulan 48 kedi ve köpeği hayvanseverler kurtardıYıllardır esaret altında tutulan 48 kedi ve köpeği hayvanseverler kurtardı