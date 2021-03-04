Sosyal medya bu askeri konuşuyor: Denizin ortasındaki kedileri tek tek kurtardı

Tayland’da Andaman Denizi’nde 10 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Denize atlayarak kurtulan mürettebatlar, başka tekneler tarafından kurtarıldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye sevk edilen Tayland donanması, batmakta olan teknelerin çevresinde petrol sızıntısını kontrol etti.

Bir donanma eri, teknelerden birinde 4 kediyi fark etti. Donanma eri, suya atlayıp kedileri tek tek sırtına koyarak kurtarma botuna taşıdı.

Donanma, kedilerin sağlıklı olduğunu ve bakımlarını üstlendiklerini açıkladı. Donanmanın hava ve kıyı savunma bölümünden Astsubay Wichit Pukdeelon, “Kameramı tekneyi yakınlaştırmak için kullandım ve bir veya iki kedinin kafalarını dışarı çıkardığını gördüm” dedi.

Pukdeelon’un kedileri kurtardığı anlara ait kareler, sosyal medyada da büyük beğeni ve takdir topladı.