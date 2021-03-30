Sosyal medya hesapları kapatılan Trump internet dünyasına geri döndü: Sitesi yayına başladı

ABD’de Kasım 2020’deki Başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden’a kaybeden Donald Trump, ortaya attığı iddialarla destekçilerini kışkırtarak 6 Ocak'ta Kongre baskınına yol açmıştı.

Sosyal medyayı en aktif kullanan lider olan Trump, olaylardan sonra hesaplarının kapatılmasıyla en büyük gücünü kaybetti. Facebook, Instagram ve Twitter hesapları elinden uçup giden Trump, destekçileriyle iletişimde kalabilmek için kendi platformunu hayata geçirdi.

Eski Başkan Donald Trump’ın ’45office.com’ kişisel internet sitesi yayına girdi. Sitenin ana sayfası, ‘ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ yazısıyla ziyaretçileri karşılıyor. Yazının ardından Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın aralarında dünya liderleriyle olanların da bulunduğu onlarca fotoğrafı sayfada gösteriliyor.

SKANDALLAR YA DA AZİL SÜRECİ YOK



Sitenin ‘hakkında’ bölümünde Trump’ın görev süresi boyunca yaptıkları 850 kelimelik bir yazıyla özetleniyor. ‘Önce Amerika’ mottosunun öne çıkarıldığı yazıda, Trump’ın sınır güvenliği, NATO’nun güçlendirilmesi ve corona virüsüyle mücadeledeki başarısı övülüyor.

Sitede, Trump’ın adının karıştığı skandallar, yolsuzluk soruşturmaları, Kongre baskını ya da azil süreçlerine ilişkin herhangi bir atıf bulunmuyor. Kişisel bilgiler girildikten sonra Trump çiftine mesaj gönderilebilirken, Donald ve Melania Trump özel etkinliklere de davet edilebiliyor.

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