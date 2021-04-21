Sosyal medyadan durumunu paylaştı… Yardımına koşan olmadı: Corona virüsüne yakalanan gazetecinin acı sonu

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri Hindistan. Son günlerde rekor üstüne rekor kırılan ülke, vaka sayılarında ikinci, can kaybında ise üçüncü sırada. Salgın başından bu yana 15.6 milyon vaka ve 182 binden fazla ölümün kayıtlara geçtiği Hindistan’da bir gazetecinin hikayesi uluslararası kamuoyunun da gündemine oturdu.

65 yaşındaki Vinay Srivastava, corona virüsüne yakalandıktan sonra başından geçenleri Twitter hesabından anbean paylaştı. Belgelerinde eksikler bulunduğu için hiçbir hastane tedavi için kendisini kabul etmedi. Lucknow kentinde yaşayan Srivastava geçtiğimiz cuma günü paylaştığı mesajda, “65 yaşındayım ve spondilit ile de mücadele ediyorum. Oksijen seviyem 52’ye düştü. Hiçbir hastane ya da doktor telefonlarıma cevap vermiyor” yazdı.

Mesajın hızla yayılması üzerine bir kullanıcı Srivastava’ya ‘inancını koru’ yanıt verdi. Bu mesaja karşılık veren Srivastava, “Ne kadar daha inanmaya devam edeceğim. Şu an oksijen seviyem 50’ye düştü. Balrampur Hastanesi’ndeki güvenlik içeri girmeme izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

‘NE ZAMAN BİRİ GELECEK?’



Srivastava’ya bir sağlık yetkilisi sosyal medyadan ulaşırken, bilgilerinin detaylarını paylaşmasını istedi. Buna bir fotoğrafla yanıt veren Srivastava, nabız oksimetresinin görüldüğü karenin altına, “Oksijen seviyem 31’e düştü. Ne zaman biri gelecek” diye serzenişte bulundu.

Ancak talihsiz adamın yardım çığlıkları karşılık bulamadı. Srivastava paylaştığı mesajlardan bir gün sonra corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Srivastava’nın ölümü, ülkedeki durumu ve sağlık sisteminin çöküşünü gözler önüne serdi.