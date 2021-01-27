Sözcü muhabiri aşı olmak için gitti… ‘Aşı coronadan daha tehlikeli’ diyerek gönderdiler

Almanya ile Avrupa Birliği ülkelerinde hali hazırda 3 aşı var: Moderna, Pfizer/Biontech ve AstraZeneca… İlk ikisi kullanılıyor, AstraZeneca da yavaş yavaş kullanılmaya başlanıyor. İlk olarak, çok yaşlılar ve yaşlı bakım merkezleri ile yurtlarda kalanlar aşılanıyor. Buna paralel olarak da sağlık görevlileri.

Peki Avrupa’da sıradan vatandaş aşıya nasıl ve ne zaman erişebilecek? İşte izlenimlerim

“RİSK GRUBUNDASINIZ” DEMİŞTİ AMA…



Geçen yıl geçirdiğim ağır zatürre nedeniyle “risk grubunda” olduğum söylenmişti. Uzun süren sıra beklemeler, yoğunluk nedeniyle bugün “aşı durumunu” konuşmak için aile hekimime gittim. Beni hastaneye gönderen ve ilk hastalığı atlatmamda yardımcı olan kişiydi. Hatırladı ve şimdi nasıl olduğumu, diğer ilaçlarımı kullanıp kullanmadığımı sordu.

Uzunca anlattıktan sonra ben sordum; “O hastalık nedeniyle risk grubunda olduğumu söylemiştiniz. Ne zaman corona aşısı olacağım?”

Bu sorunun ardından önce biraz duraksadıktan sonra, “Covid-19 aşısı mı?” diye kendi kendine sorar gibi sordu. Benden “evet” yanıtını aldıktan sonra anlatmaya başladı.

Doktorum, “Neden aşı olmak istiyorsunuz ki? Aşının ne olduğunu, neler getirdiğini, ileride ne yapacağını kimse bilmiyor. Kimse de garanti vermiyor. Zaten aile doktorları olarak da biz aşı yapmıyoruz. Bunu federal hükümet ve eyalet hükümetleri koordine ediyor. Üstelik aşının bir garantisi de yok ve aşıyı üretenler de bu garantiyi vermiyor. Aşı, belki de coronadan daha tehlikeli” ifadesini kullandı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?



Almanya'da devlet bir yandan aşıya zorluyor. Diğer yandan doktorlarının en az bir kısmı, aşıya karşı… mRNA aşıları, henüz yeni sonuçları bilinmiyor. Bunlarla birlikte vektör aşıların da, grip aşısı gibi gerekli olup olmadığı tartışılıyor.

Avrupa Birliği ise, “Aşı olmayana seyahat ve sosyalleşme özgürlüğünü kısıtlamaktan”, bu kısıtlamaları aşmak için, “Aşı yaptırana, aşı pasaportu çıkarmaktan” söz ediyor. Kısacası, aşı konusunda kafası karışık olan sadece vatandaş değil, bilim dünyası da fena halde bölünmüş durumda.

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