Spotify, IBM, Facebook… Ofise dönüşleri nasıl planlıyorlar?

Pandemiyle beraber iş dünyası şimdiye kadar pek de gündeminde olmayan yeni bir çalışma sistemine geçmek zorunda kaldı. Uzaktan çalışma ve evden çalışmanın, yeni normal haline geldiği iş hayatında şimdilerde ise aşılamanın artması ve vaka sayılarının düşmesiyle beraber ofise dönüş gündemde. Ancak çalışanlar, henüz virüs tehlikesi devam ederken ofise dönmeye pek de hazır değil.

LinkedIn’in dünya çapından 300 bin çalışanla gerçekleştirdiği ankete göre; çalışanların yüzde 56’sı, tamamen uzaktan veya tamamen yüz yüze çalışmak yerine hibrit çalışmayı tercih ediyor.

Peki işverenler neyi tercih ediyor? Insider, Amerikalı işverenlerle görüşerek bu sorunun yanıtını aradı:

IBM’DE KADEMELİ DÖNÜŞ

Bloomberg’in haberine göre IBM CEO’su Arvind Krishna, yaklaşık 350.000 çalışanının yüzde 80’inin pandemi sonrasında hibrit modelde çalışmayı beklediğini söyledi. Şirket, en büyük önceliğinin çalışanlarının sağlığı ve güvenliği olduğunu belirtiyor.

IBM’de insan kaynakları başkan yardımcısı olarak görev alan Joanna Daly, çalışanları kademeli olarak ofise geri getirmeye çalışıyor. Daly, çalışanların endişelerini gidermek için liderliğin mümkün olduğunca şeffaf ve iletişime açık olması gerektiğini söylüyor.

IBM ilk olarak birkaç ay önce ofise dönüş modelini The New York Times’a anlatmıştı. Çalışma alanında gezinen Sonia adlı kurgusal çalışan yeni ofis protokolleriyle ilgili bilgiler paylaşıyordu.

LINKEDIN’DE KİŞİYE ÖZEL ÇALIŞMA SİSTEMİ

LinkedIn’den Shannon Hardy, çalışma planlarını bireysel ve ekip ihtiyaçlarına göre özelleştiriyor. Hardy, şirketin dünya çapında 33 ofiste 16.000 çalışanı için esnek bir plan hazırlamakla görevlendirildi.

Hardy iş yeri esnekliği söz konusu olduğunda, aynı bedenin herkese uymayacağı üzerinde durarak planlamalarını yaptığını belirtiyor. Ayrıca kuruluşların çalışanlara bir dizi uzak ve hibrit seçenek sunması gerektiğini çünkü esnekliğin farklı insanlar için farklı şeyler ifade ettiğini söylüyor. Örneğin, kendisi gibi çalışan ebeveynler için esnekliğin kendi saatlerini belirleme yeteneği olduğuna dikkat çekiyor.

Hardy, “başkaları için ise esneklik, başka bir şehirde yaşayan ebeveynleri ziyaret edeip onlara bakarken bir veya iki hafta uzaktan çalışma yeteneği anlamına gelebilir” diyor.

Kapsamlı bir politika yayınlamak yerine LinkedIn, çalışanlara neye ihtiyaçları olduğunu soruyor. Ardından, çalışanın tercihlerine, rollerine ve ekibinin gereksinimlerine göre bireysel çalışma planlarını özelleştiriyor.

ETSY’DE ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜ KORUMAK ÖNCELİKLER ARASINDA

Etsy’den Raina Moskowitz de tıpkı Shannon Hardy gibi hibrit çalışmanın herkese uyan tek beden olmadığını söylüyor. Etsy, tam bir yıllık uzaktan çalışmanın ardından şirket kültürünü korumak için ekstra çaba sarf ediyor.

E-ticaret sitesi pandemi sırasında çarpıcı bir büyüme yaşadı ve ekibini büyütme sürecine girdi. Ayrıca iş gücünü; çalışanların tamamen uzak, hibrit veya ofiste olmayı seçmelerine olanak tanıyacak bir modele kaydırıyor.

Şirket, güçlü kültürünü sürdürmek ve aynı zamanda çalışanlarına esneklik sağlamaya çalışıyor. İK’ya ek olarak operasyonları ve stratejiyi denetleyen Raina Moskowitz, Etsy’de bu zorluğun üstesinden gelmekle görevlendirildi. Moskowitz, çalışanları veya müşterileri desteklemek için herkese uyan tek bir çözüm olmadığını vurguluyor.

Ofisler açıldıktan sonra da Etsy, uzaktan ve hibrit çalışma modellerine izin vermeye devam edecek. Moskowitz, şirket kültürünün ne kadar önemli olduğunu vurguluyor: “İşveren perspektifinden, marka perspektifinden, bir şeyi savunmanın ve doğru olanı yapmanın her zamankinden daha önemli olduğunu gerçekten gördük. Pandemiden önce doğru şeyi yapmak için bir CFO’nun kâr oranlarını izlemesi ve sorumluluk alması gerekiyordu. Pandemide ise çalışanlara nasıl, ne zaman çalıştıkları konusunda esneklik vermenin ve onlara güvenmenin önemi ortaya çıktı.”

SPOTIFY ÇEŞİTLİLİĞİN DESTEKLENDİĞİNE İNANIYOR

Spotify’da çeşitlilik, katılım ve aidiyet başkanı Travis Robinson, şirketin hibrit çalışma programının çeşitliliği teşvik edeceğini söylüyor. Spotify’ın evden çalışma programı, 6.550 küresel çalışanının şirkette nasıl çalışmak istediklerini seçmelerine izin veriyor. Ofisten, uzaktan veya şirketin abonelik ödediği bir ortak çalışma alanından yararlanabilirler. Çalışanlar, her seferinde bir yıl için bir seçenek taahhüt etmeli ve yöneticilerinin onayını almalı.

Araştırmalar, esnek çalışmanın; çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı teşvik edebileceğini gösteriyor. Çeşitlilik, katılım ve aidiyetten sorumlu Spotify’dan Travis Robinson, Work from Anywhere (her yerden çalışma) adlı planın bu amaçla oluşturulduğunu söylüyor.

Insider’a bir e-postada “Her Yerden Çalışma, pandemiye yanıt değil. Uzun zamandır küreselleşme ve dijitalleşmenin hem birey hem de şirket için daha esnek bir iş yeri için itici güç olduğuna inanıyoruz.”

Robinson, uzaktan çalışma seçeneğinin engelli çalışanları Spotify’daki işlere başvurmaya teşvik ettiğini söyledi. Glassdoor’un bildirdiğine göre, esnek çalışma dikkat dağınıklığını azaltıyor, işe gidip gelmeleri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda, durumlarını işverenlerine açıklamak konusunda kendini rahat hissetmeyen engelli çalışanlar üzerindeki baskı da kalkmış oluyor.

Çalışanlara her yerden çalışma seçeneği sunmak, yetenek havuzunu da genişletiyor. Bu model, Spotify ve diğer teknoloji şirketlerinin bulunduğu pahalı şehirlerde yaşamaya gücü yetmeyen kişileri de kapsıyor.

İSTEYENLER KADEMELİ OLARAK DÖNECEK

Salesforce Service Cloud CEO’su Clara Shih, Salesforce, ofislerinin yeniden açılmasını aşamalı olarak gerçekleştiriyor. Binalar, COVID-19 verilerine bağlı olarak kademeli olarak yüzde 20’den yüzde 75’e yeniden açılack.

Ofise geri dönmek isteyen, aşıları tam olan çalışanlar belirlenmiş katlarda çalışacaklar ve 100 veya daha az çalışandan oluşan grupların bir parçası olmak için gönüllü olabilecekler.

İŞLER YÜRÜDÜĞÜ SÜRECE UZAKTAN ÇALIŞMAYA DEVAM

Facebook’tan Christine Trodella, şirketlerin liderlik iletişimine, çalışan işbirliğine ve eğitime odaklanmaları gerektiğini söylüyor.

Trodella, liderlerin çalışanlarıyla bağlantıda kalmak için video ve diğer dijital iletişim araçlarını kullandığını da paylaşırken Facebook’un sunduğu Workplace’in kimin kiminle işbirliği yaptığı, hangi grupların daha aktif olduğu ve çalışanların nasıl ve ne zaman çalışmayı veya sohbet etmeyi sevdiği gibi şirket çapındaki faaliyetler hakkında veri sağlayabileceğini söyledi.

Facebook, tam zamanlı çalışanların işlerini uzaktan yapabilmeleri durumunda uzaktan çalışmalarına izin verileceğini söyledi.

DÖRT FARKLI MODEL SUNULACAK

ABD merkezli TIAA ise çeşitlilik ve etik konularındaki duruşuyla tanınıyor. Çalışan anneler ve LGBTQ+ toplulukları için en iyi şirket olarak kabul ediliyor. TIAA, yeni ve daha esnek bir standart belirleyerek, çalışanların kaygısını azaltmayı ve geleceğin nasıl göründüğü konusunda netlik sağlamayı umduğunu söylüyor. Ayrıca ofis alanını önemli ölçüde yenilemeyi planlıyor.

TIAA’dan Sean Woodroffe, çalışan bağlılığı ve iş sonuçları arasındaki bağlantının tartışmasız bir biçimde var olduğunu söylüyor.

TIAA, yeni hibrit modeline “Work for My Day” adını veriyor. Bu modelde çalışan rolleri dört kategoride gruplandırılacak: Tamamen uzak, çoğunlukla uzak, çoğunlukla yerinde ve tamamen yerinde. Bu yılın ikinci çeyreğinde TIAA, çalışanlara dört gruptan hangisinin kendilerine uygun olduğunu bildirecek.

