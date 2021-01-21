Sputnik V’nin acil kullanımına bir ülkeden daha onay

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların farklı ülkelerden onay almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya tarafından coronaya (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını acil durum kullanımına izin verdi.
BAE Ulusal Kriz ve Acil Durum Yönetimi Otoritesi, “küresel salgında corona virüsüyle verilen mücadelede büyük bir adım olarak Rusya’nın Sputnik Covid-19 aşısının acil kullanımı BAE'de onaylandı. Sputnik V korana virüs karşı etkililiğini kanıtladı ve antikor oluşturmada güçlüdür” ifadelerini kullandı.
Rus Sputnik V aşısı, Çin’in Sinopharm ile Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen corona virüsü (Covid-19) aşısının ardından BAE'de onaylanan 3. aşı oldu.
Öte yandan, BAE'de şu ana kadar 267 bin 258 corona virüsü kaydedilirken, toplam 766 kişi hayatını kaybetti. (İHA)