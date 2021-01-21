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Sputnik V’nin acil kullanımına bir ülkeden daha onay

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya'nın corona virüsüne (Covid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanılmasına onay verdi.

Güncellenme: 17:12, 21/01/2021
Haberler Dünya
Sputnik V’nin acil kullanımına bir ülkeden daha onay

Corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıların farklı ülkelerden onay almaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya tarafından coronaya (Covid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısını acil durum kullanımına izin verdi.

BAE Ulusal Kriz ve Acil Durum Yönetimi Otoritesi, “küresel salgında corona virüsüyle verilen mücadelede büyük bir adım olarak Rusya’nın Sputnik Covid-19 aşısının acil kullanımı BAE'de onaylandı. Sputnik V korana virüs karşı etkililiğini kanıtladı ve antikor oluşturmada güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Rus Sputnik V aşısı, Çin’in Sinopharm ile Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen corona virüsü (Covid-19) aşısının ardından BAE'de onaylanan 3. aşı oldu.

Öte yandan, BAE'de şu ana kadar 267 bin 258 corona virüsü kaydedilirken, toplam 766 kişi  hayatını kaybetti. (İHA)

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