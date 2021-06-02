Sri Lanka’da günlerdir yanan gemi batıyor

Sri Lanka açıklarında 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan konteyner gemisi MV X-Press Pearl’de 20 Mayıs’ta çıkan yangın, günlerdir süren yoğun çalışmaların ardından dün söndürüldü.

Gemiden kopan enkaz parçaları ve yanan tonlarca plastik pelet geçtiğimiz günlerde ülkenin popüler turizm merkezi olan Negombo’da kıyıya vururken, Sri Lanka Donanmasına bağlı personeller koruyucu kıyafetlerle beyaz örtüyle kaplanan sahili temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede turizmi ve balıkçılık faaliyetlerine darbe vurarak çevre felaketine yol açan konteyner gemisi şimdi de batmaya başladı.

KİRLİLİĞE KARŞI UZAKLAŞTIRILDI



Balıkçılık Bakanı Kanchana Wijesekera Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “X-Press Pearl’de yer alan kurtarma şirketi, geminin mevcut konumunda batmakta olduğunu belirtti” diyerek donanma ve ilgili diğer paydaşların desteğiyle geminin derin sulara çekildiğini duyurdu. Sri Lanka Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kaptan Indika Silva da “Gemi batıyor” diyerek denizdeki kirliliğinin en aza indirilmesi için geminin tamamen batmadan kıyıdan uzaklaştırıldığını kaydetti.