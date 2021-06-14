Stoltenberg’den Çin açıklaması

Stoltenberg NATO ülkeleri liderleri Belçika’daki zirveye gelmeden önce NATO karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çin bize yaklaşıyor. Onları siber uzayda görüyoruz, Çin’i Afrika’da görüyoruz, ancak Çin’in kendi kritik altyapımıza büyük yatırım yaptığını da görüyoruz” dedi.

Stoltenberg “Çin’in bizim değerlerimizi paylaşmadığını biliyoruz… ittifak olarak birlikte karşılık vermemiz gerekiyor” dedi ve NATO’nun Çin’i düşman olarak görmediğini sözlerine ekledi.

“DİYALOG BİR ZAYIFLIK DEĞİLDİR”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesi açılış konuşmasında basın mensuplarına, zirvenin gündem maddelerini açıkladı. Stoltenberg, Rusya ile ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada, “Rusya’nın komşularına, Ukrayna’ya, Gürcistan’a, ama aynı zamanda siber saldırılar, hibrit saldırılar, zehirlemeler gibi müttefiklere yönelik saldırgan eylemlerini gördük. Rusya ile ilişkimiz Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana en düşük noktada. Savunmayı güçlendiriyoruz ve toplu savunmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Ama aynı zamanda Rusya ile diyalog için de çalışıyoruz” dedi.

Diyalog bir zayıflık değil, bir güç işaretidir diyen Stoltenberg, Birlik olduğumuz sürece, güçlü olduğumuz sürece Rusya ile konuşabiliriz. Başkan Biden, Başkan Putin ile görüşecek, silah kontrolü önemli bir konu. Biz biriz ve Rusya’ya gönderilecek en önemli mesaj bu dedi.

“TÜRKİYE DİYALOG HALİNDE”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Afganistan’daki askeri misyonumuzu sona erdiriyoruz. Ancak Afgan halkını ve Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz. NATO bunları desteklemeyi planlıyor ve ayrıca ABD ve Türkiye de dahil olmak üzere bazı NATO müttefikleri şu anda doğrudan diyalog halindeler. Kabil’de uluslararası bir havaalanı sağlayabileceğimizden emin olacağız. Evet, askeri varlığımıza son veriyoruz ama Afganları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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