Suçlu iadesi için teşekkür eden Ukrayna İçişleri Bakanı’na Soylu’dan yanıt

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya resmi Twitter hesabından bir cinayet zanlısının Ukrayna’ya iadesi için teşekkür etti.

Avakov mesajında, “Yakın bir dost ve meslektaşım olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir Ukrayna vatandaşının cinayet zanlısının Ukrayna’ya iadesine yardım ettiği için içten teşekkürler. Bu, uluslararası hukuki yardım ve verimli iş birliğinin bir örneğidir” ifadelerine yer verdi.

BAKAN SOYLU YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Avakov’a Twitter hesabından Ukraynaca yanıt verdi.

“Sevgili dost ve meslektaşım, Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov Arsen” diye yazan Soylu, “Ortak ve güçlü geleceğimiz için ülkelerimiz arasındaki iş birliği devam edecek. Onun için birlikte savaşacağız” dedi.