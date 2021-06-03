Suriye Devlet Başkanı Esad ilk corona aşısını oldu

Suriye’de mart ayında corona virüsüne yakalanan ve tedavi sonucu iyileşen Devlet Başkanı Beşar Esad, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Riad Haddad, ülkeye Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V’nin ilk teslimatının yapıldığını, Esad’ın da bu aşıdan olduğunu duyurdu. Haddad, teslimatın miktarına ilişkin detay vermezken, ilk aşıların sağlık çalışanlarına ve üst düzey yetkililere yapılacağını söyledi.

55 yaşındaki Esad, mayıs ayının sonunda yapılan seçimlerde batılı ülkelerin hileli olarak nitelediği sonuçlara rağmen yüzde 95 oy olarak dördüncü kez sandıktan zaferle çıktı.