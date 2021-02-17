Suriye ile İsrail arasında esir takası

Rusya’nın ara buluculuğuyla, Suriye ile İsrail arasında esir takasının yapılmaya başlandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’de tutulan iki Suriye uyruklu vatandaşın, yanlışlıkla ülkeye giren İsrailli bir kadının serbest bırakılması karşılığında serbest bırakılacağını duyurdu.

SANA tarafından aktarılan habere göre, söz konusu anlaşmanın Rusya aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi. Öte yandan, İsrail’in serbest bırakacağı Suriye vatandaşlarından biri olan Nihal el Maktın erkek kardeşinin de geçen yıl Rusya arabuluculuğunda takas yoluyla serbest bırakıldı kaydedildi. DHA



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