Suriye’de başkanlık seçiminin tarihi belli oldu

Suriye, 26 Mayıs’ta devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor… Şiddetin, karmaşanın ve kaosun 10 yılı aşkın bir süredir devam ettiği seçimlerde Devle Başkanı Beşar Esad’ın üçüncü dönemde de sandıktan galip ayrılması bekleniyor.

2011 yılında ülke içindeki muhaliflerin başlattığı protesto gösterilerine çok sert müdahale ederek 10 yıldan uzun bir süredir gerilimin tırmanmasına sebep olan Esad’ın rakibi olmak için ise adayların şartları belli oldu.

Ülkedeki savaştan kaçan muhaliflerin aday olmasının önüne geçmek için, seçim komitesi aday olmak isteyenlerin son 10 yılda Suriye’de yaşayıp yaşamadığına bakacağı açıklandı. Aday adayları yarından itibaren 10 gün boyunca başvurabilecek. Ülke dışındaki Suriyeliler 20 Mayıs’ta oy verebilecek.