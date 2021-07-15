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Suriye’de PKK’dan füzeli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği füzeli saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil ise yaralandı.

Güncellenme: 23:34, 15/07/2021
HaberlerDünya
Suriye’de PKK’dan füzeli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından füzeli saldırılar düzenlendi.

Hatay Valiliği, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Valiliğin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

* 15.07.2021 günü saat 21:00 ile 21:50 sıralarında PKK/YPG Terör Örgütü mensuplarınca “Karadan Karaya arda arda atılan ilk atım (6) adet, ikinci atımda (8) Füze' nin; İlk atımda atılan füzelerin Afrin Merkez Ziyadiye Mahallesine düştüğü, 2 adet füzenin Afrin yakınlarına isabet ettiği, diğer 4 füzenin ise yine Ziyadiye Mahallesine isabet ettiği;

* 1.atımda düşen Füzelerden kaynaklı patlamalarada 2 sivil hayatını kaybetti 12 kişi de yaralı halde Afrin Merkez Askeri Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca yaralı şahıslardan biri ülkemizde tedavi altında alınmıştır.

* Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.

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