Suriye’de PKK’dan füzeli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı

Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından füzeli saldırılar düzenlendi.

Hatay Valiliği, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Valiliğin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

* 15.07.2021 günü saat 21:00 ile 21:50 sıralarında PKK/YPG Terör Örgütü mensuplarınca “Karadan Karaya arda arda atılan ilk atım (6) adet, ikinci atımda (8) Füze' nin; İlk atımda atılan füzelerin Afrin Merkez Ziyadiye Mahallesine düştüğü, 2 adet füzenin Afrin yakınlarına isabet ettiği, diğer 4 füzenin ise yine Ziyadiye Mahallesine isabet ettiği;

* 1.atımda düşen Füzelerden kaynaklı patlamalarada 2 sivil hayatını kaybetti 12 kişi de yaralı halde Afrin Merkez Askeri Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca yaralı şahıslardan biri ülkemizde tedavi altında alınmıştır.

* Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.