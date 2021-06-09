Suriye’de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Haseke ilindeki Darbeşiye kasabasında Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Türk ve Rus askerlerinin devriye noktalarından biri olan kasabada yaşanan patlamada 1 Rus askeri hayatının kaybetti, 3 Rus askeri de yaralandı.

Mayın patlaması Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanırken, hastaneye kaldırılan yaralı Rus askerlerinin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralı askerlerin bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Rus helikopterleri patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan kontrol etti.