Suriye’de sivil araca füzeli saldırı: 7 ölü, 3 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde yer alan Alnajia bölgesinde rejim güçleri tarafından, 9M133 Kornet tipi füze ile sivil araca düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Görgü tanıkları yaptığı açıklamada, saldırının düzenlendiği aracın bir aileye ait olduğu, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye sevk ettiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerden birinin ise öğretmen olduğunu ve Suriye Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Dairesi Müdürü olarak görev yaptığını aktardı.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Bazı internet sitelerinde, “Suriye’de TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığına” yönelik iddialar güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

İddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade eden kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini kaydetti. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği bildirildi. (İHA)