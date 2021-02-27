Suudi Arabistan: “ABD’nin yayınladığı raporu reddediyoruz”

ABD'nin 2018 yılında işlenen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yayınladığı raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından yayınlanan rapora tepki göstererek, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin raporu reddettiğini duyurdu. Açıklamada, “Suudi Arabistan hükümeti, Cemal Kaşıkçı’yı öldürme suçuyla ilgili olarak ABD Kongresi’ne sunulan raporu reddediyor” ifadeleri yer aldı.

76 SUUDİ ARABİSTANLIYA VİZE YASAĞI

Kaşıkçı suikastına ilişkin raporun yayınlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kaşıkçı'nın ölümü dahil yurt dışında muhalifleri ve gazetecileri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi Arabistan vatandaşına vize kısıtlaması getirildiğini belirtmiş, ABD hükümetinin, sınırlarının ötesine uzanarak gazetecileri tehdit eden ve hedef alan ülkelere ek yaptırımlar getireceğini de açıklamıştı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı. (İHA)