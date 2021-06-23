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Suudi Arabistan, farklı corona aşılarının karıştırılmasını onayladı

Suudi Arabistan, birinci ve ikinci dozlarda farklı corona virüsü (Covid-19) aşılarının kullanılmasını onayladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:10, 23/06/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan, farklı corona aşılarının karıştırılmasını onayladı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Bilim Komitesi, ülkede corona virüsüne karşı (Covid-19) devam eden aşılama kampanyalarında birinci ve ikinci doz için farklı COVID-19 aşıların kullanılmasına onay verdi.

Bilim Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Karar, uluslararası bilimsel çalışmaların iki farklı corona virüsü aşısının güvenli ve etkili bir şekilde verilebileceği ve virüse karşı etkili olduğu ortay koymasının ardından alındı” denildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da açıklanan son verilere göre toplam corona virüsü vaka sayısı 476 bin 882'ye ulaşırken corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 691 oldu.

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Afrika Avrupa Bilim Corona dava Dünya İtalya korona Sağlık Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan
Yayınlanma Tarihi:18:09,