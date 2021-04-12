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Suudi Arabistan rekat sayısını düşürdü

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Covid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınmasını onayladığını duyurdu.

Güncellenme: 00:06, 12/04/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan rekat sayısını düşürdü

Suudi Arabistan'da salı günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala, Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais'den teravi namazları ile ilgili açıklama geldi.

10 REKAT KILINACAK

Al Sudais, , Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Covid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de teravi namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınmasını onayladığını duyurdu.

Alınan kararın ardından iki kutsal camide kılınacak olan teravi namazlarına değinen Al Sudais, namazların ihtiyati tedbirler ve önleyici protokollere kesinlikle uygun olacağını belirtti.

Al-Sudais, kararın Kral Selman’ın her iki camide de ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için mevcut tüm araçları kullanma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan’da toplam vaka sayısı 398 bin 435'e, toplam can kaybı ise 6 bin 754'e ulaştı.

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