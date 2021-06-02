Suudi Arabistan’da 17 yaşındaki genç kızlara araç kullanma izni

Suudi Arabistan Trafik Departmanı tarafından yapılan açıklamada genç kızların, yazılı ve pratik sürücü sınavını geçmesinin ardından araç kullanabilmeleri için sağlık kontrolünden geçmeleri gerektiği kaydedildi.

Karar hem Suudi Arabistan vatandaşı hem de ülkede ikamet eden yabancı gençleri kapsarken 17 yaşındaki yabancı genç kızların ehliyet almaları için Suudi Arabistan'da geçerli ikamet belgeleri bulunması gerekiyor.

Alınan kararla birlikte 17 yaşındaki genç kızlar, 1 yıllık ehliyetlerinin ardından uzun vadeli ehliyet alabilecekler. Söz konusu kişiler bir yıllık aldıkları ehliyetle araç kullanırken herhangi bir nedenle ceza almaları durumunda uzun vadeli ehliyet alamayacak.