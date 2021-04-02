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Suudi Arabistan’da 7 ay sonra rekor vaka

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 728 vakanın tespit edilmesiyle, ülke genelinde 7 ay sonra ilk kez vaka sayısı 700’ün üzerine çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:12, 02/04/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan’da 7 ay sonra rekor vaka

Suudi Arabistan'da corona virüsü salgını nedeniyle vaka ve can kaybı sayısı artıyor. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 728 corona virüsü vaka tespit edildi. Ülke genelinde 7 ay sonra vaka sayısı 700'ün üzerine çıkarken, Eylül'den bu yana günlük bazda en yüksek vaka sayısı olduğunu belirlendi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 391 bin 325’e, coronadan kaynaklı can kaybı 6 bin 684'e yükseldi. Son bir günde 404 corona virüsü hastasının iyileşerek sağlığına kavuştuğunu açıklayan Bakanlık vatandaşları alınan önlemlere uyulması çağrısında bulundu.

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