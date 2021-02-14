Suudi Arabistan’da corona önlemleri uzatıldı

Dünya genelinde corona virüsüyle mücadele devam ederken bazı ülkeler aldığı önlemleri artıyor. Suudi Arabistan da 4 Şubat'ta getirilen kısıtlamaları 20 gün daha uzattı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere göre, toplantı, eğlence ve etkinlikler yasaklanırken, restoran, kafe ve sinema salonları kapalı kalacak.

Açıklanan tedbirler Suudi Arabistan'da yerel saatle 22.00’den itibaren geçerli olacak. Bakanlık, tedbirlerin ilk 10 gününde ülkedeki salgının durumuna ilişkin bir değerlendirme yapacak.

Suudi Arabistan’da toplam corona virüsü vaka sayısı 372 bin 732'ye yükselirken, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 433 oldu.

3 ŞUBAT’TA 20 ÜLKEYE YASAK GELMİŞTİ

Öte yandan, Suudi Arabistan, 3 Şubat tarihinde 20 ülkeden gelişleri durdurma kararı alınmıştı. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Suudi vatandaşları, diplomatlar, sağlık çalışanları ve ailelerinin karardan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan tarafından alınan kararda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Güney Afrika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Portekiz, İsviçre, Arjantin, Brezilya, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Japonya, İsveç, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan, Türkiye dahil olmak üzere toplam 20 ülkeden gelişlerin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu. (İHA)

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