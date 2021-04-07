Suudi Arabistan’da iftar ve sahur yasağı

Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını, Ramazan ayında Suudi Arabistan’da camilerde iftar ve sahur yapmak isteyen Müslümanlara büyük darbe vurdu.

Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin resmi basın ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA) üzerinden yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan’da başlaması beklenen Ramazan ayında, ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını kaydetti.

Suudi Arabistan’da, toplam vaka sayısı 394 bin 169’a, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 711’e ulaştı.

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