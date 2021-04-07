Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suudi Arabistan’da iftar ve sahur yasağı

Suudi Arabistan hükümeti, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan'da başlaması beklenen Ramazan ayı boyunca ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:48, 07/04/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan’da iftar ve sahur yasağı

Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını, Ramazan ayında Suudi Arabistan’da camilerde iftar ve sahur yapmak isteyen Müslümanlara büyük darbe vurdu.

Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin resmi basın ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA) üzerinden yapılan açıklamada, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan’da başlaması beklenen Ramazan ayında, ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını kaydetti.

Suudi Arabistan’da, toplam vaka sayısı 394 bin 169’a, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 711’e ulaştı.

İlginizi ÇekebilirSuudi Arabistan'dan Umre için bağışıklık şartıSuudi Arabistan'dan Umre için bağışıklık şartıİlginizi ÇekebilirSuudi Arabistan'da 7 ay sonra rekor vakaSuudi Arabistan'da 7 ay sonra rekor vakaİlginizi ÇekebilirSuudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildiSuudi Arabistan'da teravih namazı 10 rekata indirildi