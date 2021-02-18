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Suudi Arabistan’da karın üzerine çöken develer böyle görüntülendi

Suudi Arabistan'ın Tebük bölgesine kar yağdı. Kentteki develerin karın üzerinde oturduğu anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Güncellenme: 17:38, 18/02/2021
HaberlerDünya

Şubat ayında ortalama 10-15 derece olan Suudi Arabistan’daki hava sıcaklığı bu yıl eksi 1’i gördü. Ülkenin orta ve kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklıkları aniden sıfırın altına düşmesi nedeniyle bazı bölgeler beyaza örtüyle kaplandı.

Suudi Arabistan’ın Tebük bölgesinde yağan kar nedeniyle beyaz esarete bürünen kentteki manzara sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tebük kentinde develerin karda oturduğu anlar ise yoğun ilgi gördü.

Tebük kentinde yaşayan halk, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğünü ve Jabal al-Lawz dağı olmak üzere Tebük şehrinde kar yağışının devam edeceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde ise gök gürültülü şiddetli fırtınanın yaşanacağı konusunda halka uyarıda bulundu. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:37,