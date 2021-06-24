Suudi Arabistan’da yetişkin nüfusunun yüzde 70’ini aşılandı

Dünya genelinde corona virüsüne karşı aşılama kampanyaları devam ederken, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yetişkin nüfusunun yüzde 70’inin aşılandığını duyurdu.

Bakanlık aşı kampanyasının başlamasından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde bulunan 87 aşı merkezinde 16.8 milyon doz aşı verildiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Muhammed Abdulali, ülkedeki salgın durumu ilgili düzenlenen basın toplantısında corona virüsü aşılarının güvenli, etkili ve virüse karşı koruyucu olduğunu ifade ederek halkı aşı olmaya davet etti.

Abdulali, aşıların corona virüsüne bağlı ölümleri yüzde 100 önlediğini sözlerine ekleyerek, aşıların uygulanması virüse karşı alınan tedbirlere uyulması ile ülkedeki salgın durumunun olumlu yönde ilerlediğini açıkladı.

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