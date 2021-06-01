Suudi Arabistan’dan aşı kararı: Karantina yok

Suudi Arabistan'da corona virüsüne yönelik tedbirleri hafifletme kapsamında, Covid-19 aşısı yaptıranlara zorunlu karantina şartı kaldırıldı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, tamamen aşılanmış yolcuların Suudi Arabistan’a vardıklarında aşı sertifikaları göstermesi durumunda zorunlu karantinadan geçmeyeceğini duyurdu.

AŞI OLMAYANA 7 GÜN KARANTİNA



GACA, ülkeye gelenlerin Suudi Arabistan'da kabul edilen, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları ile aşılanmış olmalarının gerektiğini altını çizdi. GACA, kabul edilen aşılar dışında aşılananlar ve aşı olmayanların 7 günlük karantinaya alınacağı vurguladı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’nın Önlem Departman Müdür yardımcısı Dr. Abdullah Bin Mefarreh Asiri, halkı aşı olmaya teşvik ederken, aşıların güvenli ve etkili olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan'da toplam corona virüsü vaka sayısı 450 bin 436, ölü sayısı ise 7 bin 362 olarak açıklandı.