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Suudi Arabistan’dan Hac hamlesi: Yurt dışı yasağı bu yıl da sürecek

Corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Hac ibadeti için ülke dışından gelenleri kabul etmeyen Suudi Arabistan, bu yıl için de aynı kararı almaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:32, 05/05/2021
HaberlerDünya
Suudi Arabistan’dan Hac hamlesi: Yurt dışı yasağı bu yıl da sürecek

Suudi Arabistan corona virüsü salgını nedeniyle yurt dışından Hac için gelecek olanları bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak Reuters’a açıklamada bulunurken, bu kararın alınmasında tüm dünyada corona virüsü vakalarında yaşanan artışın ve yeni mutasyonların ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi.

Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi. Corona virüsü salgınından önce Suudi Arabistan'a 2019’da yalnızca Hac ibadeti için 2.5 milyon kişinin seyahat ettiği belirtiliyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:31,