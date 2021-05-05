Suudi Arabistan’dan Hac hamlesi: Yurt dışı yasağı bu yıl da sürecek

Suudi Arabistan corona virüsü salgını nedeniyle yurt dışından Hac için gelecek olanları bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak Reuters’a açıklamada bulunurken, bu kararın alınmasında tüm dünyada corona virüsü vakalarında yaşanan artışın ve yeni mutasyonların ortaya çıkmasının etkili olacağını söyledi.

Kaynaklar yasak ile ilgili değerlendirmenin devam ettiğini, henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi. Corona virüsü salgınından önce Suudi Arabistan'a 2019’da yalnızca Hac ibadeti için 2.5 milyon kişinin seyahat ettiği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir Suudi Arabistan 90 bin camiyi ibadete açıyor! Flaş Hac ve Umre kararı