Suudi Arabistan’dan umre kararı
Corona virüsü sebebiyle umre ziyaretlerini askıya alan Suudi Arabistan'dan yeni bir karar geldi.
Suudi Arabistan, ülke dışından umre için geleceklere kapılarını kademeli olarak açma kararı aldı.
Son 1.5 yıldır umreye gelecek yabancı ziyaretçilere kapılarını kapayan Suudi yetkililer 9 Ağustos’tan itibaren corona virüsü aşısı olanların kabul edileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansının servis ettiği haberde, umreye gelenlerin sayısının aylık 60.000’den 2 milyona çıkarılacağı belirtildi. Sosyal mesafe kuralları kapsamında ziyaretçi alınacağı belirtilirken, umre başvurusu yapacaklardan Covid-19 aşı belgesinin istendiği kaydedildi.
Ekim ayından beri ülke içinde yaşayanların umreye gitmesine izin veren Suudi Arabistan yönetimi aşı olmasına rağmen “yasaklı ülkelerden” gelenlerin karantinaya alınacağını da açıkladı.