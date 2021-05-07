Suudi yetkili İran’la teması doğruladı: Sonuçlar için erken

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bölgedeki gerilimi azaltmanın yollarının değerlendirilmesi için İran ile görüşme yapıldığını ancak sonuçlardan bahsetmek için çok erken olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda politika planlayıcısı olan Büyükelçi Rayed Krimly, İran ile görüşmelerin yapıldığını Suudi tarafından teyit eden ilk yetkili oldu.

Reuters’a konuşan Krimly, “Umarız görüşmeler başarıyla sonuçlanır fakat somut bir sonuca varmak için henüz çok erken” dedi.