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Suudi yetkili İran’la teması doğruladı: Sonuçlar için erken

Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilimde sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Dışişleri yetkilisi İran'la temas kurulduğunu doğruladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:41, 07/05/2021
HaberlerDünya
Suudi yetkili İran’la teması doğruladı: Sonuçlar için erken

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bölgedeki gerilimi azaltmanın yollarının değerlendirilmesi için İran ile görüşme yapıldığını ancak sonuçlardan bahsetmek için çok erken olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nda politika planlayıcısı olan Büyükelçi Rayed Krimly, İran ile görüşmelerin yapıldığını Suudi tarafından teyit eden ilk yetkili oldu.

Reuters’a konuşan Krimly, “Umarız görüşmeler başarıyla sonuçlanır fakat somut bir sonuca varmak için henüz çok erken” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:14:37,